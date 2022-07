Mattia Binotto non è intenzionato a gettare la spugna. L’ambizione del titolo mondiale c’è sempre ed è chiaro che già da questo weekend a Budapest (Ungheria) la Rossa dovrà massimizzare la sua prestazione. Dopo l’esito deludente del GP di Francia , dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1, il Team Principal della Ferrari. L’ambizione del titolo mondiale c’è sempre ed è chiaro che già da questo weekend ala Rossa dovrà massimizzare la sua prestazione. L’errore del monegasco Charles Leclerc a Le Castellet è costato molto caro in termini di punti, se si considera il distacco di Charles dalla vetta occupata dall’olandese Max Verstappen (63 punti) in classifica generale. Di conseguenza non ci si potranno permettere ulteriori contrattempi, considerando anche altre situazioni nelle quali soprattutto la scuderia di Maranello non è stata impeccabile dal punto di vista strategico.

Ne è consapevole Binotto che, nell’intervista riportata da speedweek.com, ha parlato chiaro: “A questo punto non possiamo permetterci errori. Se vogliamo battere la Red Bull, è necessario avere un rendimento diverso. La nostra attenzione sarà gara per gara, non lasceremo nulla di intentato dal momento che vogliamo vincere tutte le gare da qui al termine della stagione. E’ l’unica cosa che possiamo fare, poi tireremo le somme“.

In vista del weekend dell’Hungaroring, le sensazioni sono le seguenti: “Sarà una sfida serrata con Red Bull, su questa pista sarà molto importante avere una macchina capace di andar forte con tanto carico aerodinamico. Fondamentale, ovviamente, la gestione delle gomme, in particolare quelle anteriori“, ha aggiunto Binotto.

Carlos Sainz: "Uno dei giorni più belli della mia vita"

