La Ferrari F1-75 è accreditata come il miglior progetto complessivo del 2022, ancor di più dopo i due step di sviluppo visti a Barcellona e Silverstone che hanno risolto il problema del bilanciamento aerodinamico e pressoché azzerato il gap velocistico con la Red Bull, mentre sul misto e nei tratti lenti la rossa resta il riferimento per tutti. Eppure Max Verstappen guida la classifica iridata con ben 63 lunghezze di vantaggio su Charles Leclerc , che vince una gara ogni quattro pole positions conquistate. Colpa degli errori dello stesso Charles (Imola e Paul Ricard), degli errori del muretto box (Monaco e Silverstone) e delle rotture sulle turbine delle potentissime power unit di Maranello; fatto sta che una monoposto in grado di essere veloce ovunque e in tutte le condizioni non sta concretizzando quello che è il suo potenziale.

HUNGARORING PER LA SVOLTA

Per questo il Gp d'Ungheria all'Hungaroring può e deve essere la gara della svolta per il Cavallino. Che su un tacciato lento e tortuoso punta necessariamente ad una doppietta che, a metà stagione già scavallata, terrebbe vivo il Mondiale e permetterebbe agli uomini agli ordini di Mattia Binotto di arrivare alla pausa estiva con meno pressione addosso. Anche perché alla ripresa si va a Spa e Monza, tracciati parecchio veloci per l'efficienza Red Bull, e dal Gp belga anche la Mercedes potrebbe avere qualche tangibile beneficio dalle misurazioni imposte dalla Fia sul porpoising, con la direttiva tecnica 039.

SVILUPPI

Il prossimo corposo step di sviluppi è in programma, un po' per tutti, per Spa-Francorchamps. Dunque in Ungheria difficilmente si vedranno grosse novità, a parte una configurazione aerodinamica a massimo carico per affrontare al meglio il toboga magiaro. Condizioni che hanno fin qui esaltato al massimo la F1-75, e non si vede il motivo per cui non dovrebbe essere così anche a Budapest. Anche perché pure sul lato pneumatici la rossa potrebbe trovarsi particolarmente a suo agio.

GOMME, FOCUS SUL POSTERIORE

Detto che i più recenti sviluppi hanno reso ancora più 'gentili' le rosse sulle coperture, specie con alte temperature, quello ungherese è un tracciato dove serve tanta trazione - altro punto forte della F1-75 - e dunque è il posteriore a soffrire maggiormente dal punto di vista del degrado, al contrario di quanto accaduto nello scorso week end in Francia. Pirelli porterà comunque anche a Budapest le tre mescole centrali della gamma.

METEO, OCCHIO ALLE QUALIFICHE

Prese col dovuto margine di errore, le previsioni meteo non prevedono pioggia per la giornata di domenica - dove al limite le preoccupazioni riguarderanno l'affidabilità in relazione alle alte temperature - ma non la escludono per sabato. E all'Hungaroring la qualifica ha un peso specifico notevole, anche in una stagione in cui i sorpassi sono meno ardui rispetto alle passate stagioni. Charles Leclerc è uno specialista della pole, ma questa volta c'è bisogno di tramutarla in una vittoria. Meglio se in parata con Sainz.

