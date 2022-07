L’obiettivo è solo uno: dimenticare quanto accaduto a Le Castellet e cercare riscossa a Budapest (Ungheria). E’ con questo spirito che il monegasco Charles Leclerc arriva nel weekend magiaro, tredicesimo del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista dell’Hungaroring , i pensieri della Ferrari sono assai ambiziosi e per Charles tutto è finalizzato alla vittoria. L’errore nel corso della gara transalpina è qualcosa che ha colpito profondamente il ferrarista, nella consapevolezza che quanto accaduto nel GP citato possa aver scritto la parola fine sul campionato. Nei fatti Leclerc è distante 63 lunghezze dall’olandese Max Verstappen. Il pilota della Red Bull prosegue nel suo incedere pazzesco in gara, massimizzando sempre quello che può.

Di conseguenza, il target di Leclerc e della Rossa sarà proprio quello di raccogliere il meglio possibile dal proprio pacchetto a disposizione senza concedere ai rivali. “Il modo migliore per reagire e dimenticare l’errore in Francia è salire sul gradino più alto del podio“, ha affermato il pilota del Principato ai microfoni dei giornalisti in circuito.

"Alla fine, la vera pressione, l’ho avuta prima quando Verstappen era dietro di me. A quel punto Max era passato a una strategia non ottimale, quindi dovevo solo spingere e concentrarmi sulla mia gara che stavo facendo. Ma ovviamente quando sei al limite, a volte possono capitare degli errori e penso che questo sia il tipo di errore del GP“, ha precisato Leclerc.

Il ferrarista ha voluto riservare anche un pensiero al suo ex compagno di squadra, Sebastian Vettel, che ha annunciato il ritiro a fine stagione: “Al mio primo anno in Ferrari, quando sono arrivato per la prima volta nel team, ovviamente sono rimasto incredibilmente impressionato da Sebastian, e penso che ai suoi occhi dovessi sembrare veramente un ragazzo strano, perché ero molto timido e non sapevo cosa dire quando stavo con lui. Ma ora Seb è un vero amico per me: mi scrive sempre, come ha fatto dopo domenica per esempio, e ogni volta che mi trovo in una situazione difficile cerca sempre di tirarmi su di morale. È davvero bello vedere quanto siamo cresciuti rispetto alla prima volta in cui ci siamo incontrati. L’annuncio del suo ritiro mi ha rattristato molto, ma probabilmente in questo momento lui si vede più felice in un altro contesto. Ad ogni modo, sarà strano non vedere più Seb aggirarsi per il paddock“, ha affermato il monegasco.

