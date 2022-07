"Erano sulle hard?!" dice Hamilton riguardo alla Ferrari di Leclerc e Sainz. Verstappen e Russell ridacchiando, si voltano verso Lewis confermando, quasi increduli: "Sì". Un video breve, ma davvero molto esplicativo di ciò che è successo al GP di Ungheria . Nel post di ESPN si vedono i tre protagonisti del podio finale - Verstappen, Hamilton e Russell - commentare in maniera divertita le immagini che passano sullo schermo sopra di loro.dice Hamilton riguardo alla Ferrari di Leclerc e Sainz. Verstappen e Russell ridacchiando, si voltano verso Lewis confermando, quasi increduli:".

Il danno ormai in casa Ferrari era fatto. Dopotutto se loro tre si trovano sul podio in Ungheria è anche per demerito del lavoro del box del Cavallino.

