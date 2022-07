, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato dell’Hungaroring Sulla pista di Budapest, infatti, il Re Nero” ha vinto in ben otto occasioni e, quindi, può mettere il suo nome tra quello dei favoriti quasi per default. Un motivo ulteriore per ben sperare e concludere nuovamente davanti al suo vicino di box George Russell. Vedremo da domani con le prime due sessioni di prove libre, come si snoderà il suo weekend che anticiperà le vacanze agostane. Lewis Hamilton si presenta carico e fiducioso ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio di Ungheria tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato dell’Hungaroring il sette volte campione del mondo cercherà di chiudere in bellezza la sua prima parte di campionato, con due chiari obiettivi: proseguire la striscia aperta di podi (4) e, perchè no, trovare il primo successo stagionale in uno dei suoi territori di caccia preferiti.e, quindi, può mettere il suo nome tra quello dei favoriti quasi per default. Un motivo ulteriore per ben sperare e concludere nuovamente davanti al suo vicino di box George Russell. Vedremo da domani con le prime due sessioni di prove libre, come si snoderà il suo weekend che anticiperà le vacanze agostane.

Per il momento analizziamo le sue parole rilasciate nella conferenza stampa di rito, che prendono il via da un punto ben preciso: “Sappiamo che abbiamo intrapreso la giusta direzione sullo sviluppo della vettura, ma ci stiamo anche rendendo conto che Ferrari e Red Bull, comunque, rispondono colpo su colpo e rimangono davanti. Abbiamo costruito una affidabilità eccellente ma a livello di prestazioni ci manca ancora qualcosa. Vogliamo vincere. Ci siamo andati vicini a Silverstone, per esempio, ma se ci riusciremo da questo weekend fino ad Abu Dhabi, probabilmente non succederà perchè saremo la macchina migliore del lotto, dovrà succedere anche altro. Siamo fiduciosi per questo appuntamento, vedremo da domani a che livello saremo”.

Ultima battuta sul ritiro di Sebastian Vettel, che il sette volte campione del mondo ha voluto celebrare in questo modo per mezzo dei suoi canali social: “Seb, è stato un onore essere un tuo rivale e un onore ancor più grande chiamarti ‘amico’. Lasciare questo sport migliore di come l’hai trovato è sempre l’obiettivo. Non ho dubbi che qualunque cosa accadrà per te in futuro sarà eccitante, significativa e gratificante. Ti voglio bene, amico”.

George Russell: "Non avremo mai la vettura più veloce"

George Russell appare determinato e concentrato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato dell’Hungaroring il giovane inglese cercherà di portare a termine nel migliore dei modi la sua prima parte di campionato, confermando come il suo sbarco in Mercedes sia stato molto più semplice e naturale del previsto.

Sulla pista di Budapest, il pilota classe 1998 cercherà di rimettere il muso della sua W13 davanti a quella del suo illustre compagno di scuderia Lewis Hamilton. Dopo un avvio di annata nella quale George Russell era sempre stato in grado di mettere in riga il “Re Nero” (tranne all’esordio di Sakhir) nelle ultime uscite il rapporto di forza si è modificato, e il sette volte campione del mondo si è ripreso lo scettro all’interno del team di Brackley.

George Russell cosa si aspetta dal suo fine settimana in terra magiara, prima delle vacanze agostane? “Sicuramente ci stiamo avvicinando a Ferrari e Red Bull in termini di prestazioni, ma le 4 macchine davanti a noi hanno ancora un vantaggio a livello di passo. Come team stiamo riducendo il gap e spero che gli aggiornamenti dopo la pausa estiva continueranno su questa scia, ma non è mai una cosa lineare. Proveremo a lottare per la vittoria anche qui a Budapest, ma penso che anche nel finale di campionato non avremo mai la vettura più veloce”.

Ultima battuta sul ritiro di Sebastian Vettel, notizia che ha scosso il paddock sin dalla mattinata, ovvero da quanto il quattro volte campione del mondo ha annunciato la sua volontà di dire “addio” alla Formula Uno: “Una figura di grande ispirazione per me e per tutti, una persona umile della quale nessuno può parlare male. E’ stato bello averlo nel nostro ambiente e spero possa godersi nel migliore dei modi la seconda parte della stagione, poi avrà tutto il tempo per pensare alla sua famiglia e a cosa vorrà fare nel futuro”.

