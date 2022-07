Hungaroring si è conclusa anche la seconda sessione di sabato bagnato, mentre domenica non si esclude un GP in un contesto cangiante a causa della possibilità di scrosci di pioggia nell’imminenza della gara. Comunque sia, i team sono scesi in pista testando sia il long-run che la performance sul giro secco. In particolare l’inizio del turno è stato dedicato alle simulazioni di passo gara, le quali si sono rivelate estremamente incoraggianti per le Ferrari. Con gomma media Charles Leclerc e Carlos Sainz non hanno avuto rivali, rifilando distacchi abissali alla concorrenza, Red Bull comprese. Anzi queste ulime sono state le uniche a restare nel barrage del secondo di ritardo dalle vetture di Maranello! All’si è conclusa anche ladi prove libere del Gran Premio d’Ungheria , con il rischio che sia l’ultima in condizioni ortodosse. Difatti i metereologi ritengono altamente probabile un, mentre domenica non si esclude un GP in un contesto cangiante a causa della possibilità di scrosci di pioggia nell’imminenza della gara. Comunque sia, i team sono scesi in pista testando sia il long-run che la performance sul giro secco. In particolare l’inizio del turno è stato dedicato alle simulazioni di, le quali si sono rivelate estremamente incoraggianti per. Con gomma media Charlese Carlosnon hanno avuto rivali, rifilando distacchi abissali alla concorrenza, Red Bull comprese. Anzi queste ulime sono state le uniche a restare nel barrage deldi ritardo dalle vetture di Maranello!

Nella seconda mezz’ora si è passati alla ricerca della prestazione pura, ma il Cavallino Rampante continua a dominare la scena. Non a caso il miglior tempo è firmato da Charles Leclerc in 1’18”445, mentre Carlos Sainz si attesta a 231 millesimi. Max Verstappen in ogni caso risponde “presente”, ponendosi a 0”283 dal battistrada. Niente da fare per Sergio Perez, invece, il cui momento difficile non accenna a terminare. Il messicano chiude nono, incassando quasi un secondo dal monegasco. Si conferma la grande forma della McLaren, forse mai così competitiva come quest’oggi nel 2022. Con gomma soft Lando Norris si è preso il lusso di firmare il secondo crono a 217 millesimi da Leclerc! L’eccellente feeling della MCL36 con il tracciato magiaro è confermato dal quinto tempo di Daniel Ricciardo. Impantanate a centro classifica, invece le Mercedes. Tante sbavature in particolare per Lewis Hamilton. Le Frecce d’Argento sono quindi molto lontane dall’assetto ideale.

GP UNGHERIA – CLASSIFICA FP2

1 Charles LECLERC Ferrari 1:18.445 5

2 Lando NORRIS McLaren +0.217 4

3 Carlos SAINZ Ferrari +0.231 6

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.283 4

5 Daniel RICCIARDO McLaren +0.427 4

6 Fernando ALONSO Alpine +0.604 3

7 Sebastian VETTEL Aston Martin +0.808 6

8 George RUSSELL Mercedes +0.910 4

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.952 5

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +0.966 7

11 Lewis HAMILTON Mercedes +1.102 7

12 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.160 6

13 Esteban OCON Alpine +1.169 4

14 Lance STROLL Aston Martin +1.257 4

15 Pierre GASLY AlphaTauri +1.285 4

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.373 3

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +1.540 3

18 Nicholas LATIFI Williams +2.043 7

19 Yuki TSUNODA AlphaTauri +2.076 3

20 Alexander ALBON Williams +2.170 5

