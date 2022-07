GP d’Ungheria, ultima gara prima della pausa estiva. Le sorprendenti George Russell, affiancato da Sainz e seguito da Leclerc. In casa Ferrari ecco quindi un’altra seria occasione di rosicchiare punti in campionato alle Red Bull e tenere ancora in vita le speranze mondiali: il team rivale è reduce da una giornata no, con il leader della classifica Verstappen costretto a scattare dalla decima casella per un Tredicesimo round del Mondiale di Formula 1 con il, ultima gara prima della pausa estiva. Le sorprendenti qualifiche dell’Hungaroring hanno figurato una griglia di partenza molto interessante, guidata per la prima volta in carriera da, affiancato da Sainz e seguito da Leclerc. In casa Ferrari ecco quindi un’altra seria occasione di rosicchiare punti in campionato alle Red Bull e tenere ancora in vita le speranze mondiali: il team rivale è reduce da una giornata no, con il leader della classificaper un problema al motore durante la Q3 davanti al compagno di squadra Perez (entrambi hanno cambiato power unit ma senza incorrere a penalità). Ancora una volta quindi la parola chiave per il Cavallino Rampante è concretizzare, su un circuito in cui la partenza e la strategia dal muretto valgono gran parte della gara poiché sorpassare non è facile.

Di seguito la DIRETTA SCRITTA della gara del GP d’Ungheria, che prende il via alle ore 15:00, per non perdersi alcun istante della corsa.

Il live-blogging della gara del GP Ungheria

14:10 - Meno di un'ora al via della gara sul circuito dell'Hungaroring. Le previsioni danno condizioni d'asciutto per tutta la corsa, ma durante la gara di F2 è caduta qualche goccia di pioggia e il cielo resta coperto. L'abbassamento delle temperature rende più difficile il riscaldamento delle gomme.

Cambio power unit per entrambe le Red Bull, ma nessuna penalità

Scatta l’allarme affidabilità in casa Red Bull. In mattinata i meccanici hanno sostituito la power unit sia sulla monoposto di Verstappen, che nella fase decisiva delle qualifiche ha avuto una perdita di potenza chiudendo così solo 10°, sia su quella di Perez, costretto a rimontare dalla sesta fila. Entrambi utilizzano il terzo propulsore, dunque mantengono le rispettive posizioni in griglia.

Perché Gasly parte dalla pit lane?

Un’altra motorizzata Red Bull ha dovuto sostituire la power unit tra ieri e oggi, si tratta dell’Alpha Tauri di Pierre Gasly. Per il francese si tratta della quarta unità, perciò scatta la penalità. Partirà dalla pit lane perché la sostituzione è avvenuta senza l’approvazione del delegato tecnico FIA. Gasly aveva concluso le qualifiche col 19° tempo, perciò guadagna una posizione in griglia soltanto Latifi.

La griglia di partenza

1° RUSSELL (MERCEDES)

2° SAINZ (FERRARI)

3° LECLERC (FERRARI)

4° NORRIS (MCLAREN)

5° OCON (ALPINE)

6° ALONSO (ALPINE)

7° HAMILTON (MERCEDES)

8° BOTTAS (ALFA ROMEO)

9° RICCIARDO (MCLAREN)

10° VERSTAPPEN (RED BULL)

11° PEREZ (RED BULL)

12° ZHOU (ALFA ROMEO)

13° MAGNUSSEN (HAAS)

14° STROLL (ASTON MARTIN)

15° SCHUMACHER (HAAS)

16° TSUNODA (ALPHA TAURI)

17° ALBON (WILLIAMS)

18° VETTEL (ASTON MARTIN)

19° LATIFI (WILLIAMS)

PIT LANE: GASLY (ALPHA TAURI)

