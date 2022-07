silly season, pronta ad infiammarsi dopo il recente annuncio del ritiro di Vettel. La Ferrari vuole presentarsi alla lunga sosta ancora aggrappata alle speranze mondiali, dunque cercando di accorciare il pesante passivo in Charles Leclerc ha bisogno di rapido riscatto e punta alla settima pole position della stagione, mentre il compagno di squadra Carlos Sainz vuole continuare a dimostrare di aver trovato il feeling ottimale con la F1-75. Con il GP d’Ungheria ci addentriamo nell’ultimo weekend di Formula 1 prima della pausa estiva e della, pronta ad infiammarsi dopo il recente annuncio del ritiro di Vettel. La Ferrari vuole presentarsi alla lunga sosta ancora aggrappata alle speranze mondiali, dunque cercando di accorciare il pesante passivo in classifica piloti e costruttori all’Hungaroring, circuito che sorride alle peculiarità della scuderia di Maranello nel confronto con la Red Bull sia sul giro veloce che sul passo gara. Dopo l’occasione infranta sul muro di Le Castellet ha bisogno di rapido riscatto e punta alla settima pole position della stagione, mentre il compagno di squadravuole continuare a dimostrare di aver trovato il feeling ottimale con la F1-75. Ferrari quasi obbligata alla doppietta per continuare a sognare, le qualifiche su questo tracciato in cui è difficile sorpassare sono fondamentali. A rischiare di stravolgere i piani la variabile meteo: ancora una volta è prevista pioggia al sabato, Verstappen e gli altri specialisti del bagnato sono pronti per l’agguato.

L’inizio delle qualifiche del GP d’Ungheria è in programma alle ore 16.00, di seguito tutti i principali aggiornamenti in tempo reale con la DIRETTA SCRITTA.

Il live-blogging delle qualifiche del GP Ungheria

Q1 - Vettel ce l'ha fatta ed è tra i primi ad entrare in pista! Gran lavoro nel box Aston Martin per rimettere a posto in tempo la vettura danneggiata nelle ultime libere.

Q1 - INIZIA LA Q1! E immediatamente incombono nuvole particolarmente minacciose...

15:55 - Cinque minuti al via della Q1, cresce l'attesa. Nei 36 precedenti all'Hungaroring, ben 24 volte ha vinto chi partiva dalla prima fila e in 16 occasioni chi scattava dalla pole position. Ciò è dovuto dalla difficoltà di sorpassare su questo tracciato, ecco perché è importantissimo non sbagliare oggi. Tra le grandi eccezioni la scorsa edizione del GP Ungheria, una gara pazza caratterizzata da incidenti e meteo, terminata col trionfo a sorpresa di Esteban Ocon.

15:40 - Non piove ancora sul tracciato magiaro, ma le previsioni dicono che potrebbe arrivare durante le fasi calde della qualifica. Sull'asciutto la Ferrari ha dimostrato di non avere rivali qui, ma sul bagnato la Red Bull potrebbe riavvicinarsi. Leggermente più in difficoltà invece le Mercedes sul bagnato, ma si può contare sulla bravura di uno specialista dell'acqua come Hamilton.

15:30 - Mezz'ora al via delle qualifiche del GP d'Ungheria: tutti pronti tranne al box dell'Aston Martin di Vettel, dove si sta lavorando in fretta e furia per riparare in tempo la vettura dai danni provocati dall'incidente al termine delle FP3: il 35enne tedesco è finito contro le barriere, lo stesso pilota sta aiutando i meccanici per finire in tempo per la Q1. Sky Sport riferisce che il team ha dovuto sostituire il cambio, ma senza incorrere a penalità.

15:00 - La situazione meteo ad un'ora dall'inizio delle qualifiche: non ha più ripreso a piovere dopo le FP3 e la pista è già quasi asciutta. Ma la probabilità di una qualifica bagnata resta alta.

I risultati delle libere 3

Ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche sotto al bagnato, con grande probabilità le stesse condizioni in cui si troveranno i piloti tra poco. A svettare a sorpresa è il canadese della Williams Nicholas Latifi con un tempo fatto segnare all'ultimo sulle intermedie. Immediatamente alle sue spalle Charles Leclerc. Quarto posto per Max Verstappen, quinto George Russell, settimo Carlos Sainz.

Vettel annuncia il ritiro a fine stagione

Circus comincia a prepararsi a salutare una vera e propria leggenda. Inizio di weekend all'Hungaroring così così per il tedesco della Aston Martin, sfortunato protagonista di un'uscita che ha provocato la bandiera rossa negli ultimi minuti delle libere del sabato. Comincia l'ultima metà del campionato in carriera per Sebastian Vettel, che alla vigilia dell'inizio del GP d'Ungheria ha annunciato il ritiro dalla Formula 1 a fine stagione per dedicare più tempo alla vita privata. Quattro titoli mondiali (soltanto Hamilton, Michael Schumacher e Fangio ne contano di più), 53 vittorie (terzo all-time) e 57 pole position (quarto di sempre): ilcomincia a prepararsi a salutare una vera e propria leggenda. Inizio di weekend all'Hungaroring così così per il tedesco della Aston Martin, sfortunato protagonista di un'uscita che ha provocato la bandiera rossa negli ultimi minuti delle libere del sabato.

