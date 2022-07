Con una gara magistrale per tecnica e strategia Max Verstappen su Red Bull vince il Gp di Ungheria a Budapest, dopo essere partito dalla 10^ posizione in griglia. Strategia che ha invece penalizzato ancora una volta Charles Leclerc, l'unico fra i primi cui siano state montate le disastrose gomme dure nel momento decisivo della gara. Il ferrarista ha chiuso 6°. Sul podio con il campione del Mondo salgono i piloti Mercedes Lewis Hamilton, a sua volta protagonista di una grande rimonta, e George Russell. Carlos Sainz 4° con l'altra Ferrari, davanti a Perez sulla seconda Red Bull.

FERRARI, ALTRO ERRORE CON LECLERC

Dati tutti i meriti del caso ad uno straordinario Verstappen, in uno dei momenti più alti della sua sempre più straordinaria carriera in F1, la Ferrari ha ancora una volta gettato alle ortiche una grande occasione anche per un errore di strategia con Leclerc. Le condizioni, è vero, non erano quelle di venerdì, quando le alte temperature assicuravano un vantaggio tangibile alle Ferrari su Red Bull e Mercedes. Vantaggio in parte evaporato nel fresco di domenica, con la macchina che faticava ad avere il passo anche su gomme morbide. Ma la gestione di gara ha comunque inciso. Partire su gomme gialle con entrambi i piloti è stato il primo errore, visto che chi partiva sulle rosse ha poi potuto evitarsi l'incognita delle dure, praticamente mai provate. L'aver poi montato proprio le gomme dure al leader Leclerc, quando il passo delle due Alpine dimostrava chiaramente che non funzionavano, ha sotterrato definitivamente la gara del monegasco, che ha dovuto lasciare strada al rimontante Verstappen ed ingoiare un rospo che non si sarebbe aspettato dopo le qualifiche. Un altro errore che pesa e peserà in classifica, e che racconta di una squadra ancora troppo incline ad andare in crisi di scelta nei momenti topici.

ORDINE D'ARRIVO

Max Verstappen Red Bull 1 Lewis Hamilton Mercedes +8:002 George Russell Mercedes +4:415 Carlos Sainz Ferrari +2:470 Sergio Perez Red Bull +1:664 Charles Leclerc Ferrari +0:567 Lando Norris McLaren +54:533 Fernando Alonso Alpine +22:455 Esteban Ocon Alpine +3:358 Sebastian Vettel Aston Martin +0:231

MOMENTI CHIAVE

Partenza - Il pole man George Russell sceglie gomme morbide rosse, così come Verstappen che parte 10°. Le Ferrari scelgono entrambe le gomme gialle, senza provare a differenziare la strategia. Leclerc parte bene e attacca Russell, che però tiene la testa. Hamilton brucia le due Alpine e si mette 4°, prudente lo start delle Red Bull.

Giro 7/70 - Verstappen inizia la rimonta, dopo aver superato la McLaren di Ricciardo sfila in due giri le Alpine di Ocon e Alonso.

Giro 17/70 - Dopo aver tenuto a bada le due Ferrari senza particolari problemi, il leader va a cambiare le gomme morbide che iniziano a degradare, montando le medie. Si ferma anche Verstappen, che può a sua volta montare gomme medie, costringendo a fare lo stesso Carlos Sainz. Leclerc e Hamilton proseguono.

Giro 22/70 - L'ultimo ad effettuare il pit stop è Leclerc, che torna in pista davanti a Sainz e alle spalle di Russell, nuovamente leader. Alonso è il primo ad aver montato gomma bianca, con l'obiettivo di provare ad arrivare in fondo. Il ritmo dell'Alpine, come quello di altre macchine che montano le bianche, non è convincente.

Giro 30/70 - La Ferrari non può permettersi di perdere tempo e Leclerc inizia ad attaccare forte Russell. Il ferrarista piazza il sorpasso con una staccata micidiale in curva 1 che gli permette di prendere la testa della corsa.

Giro 39/70 - Leclerc allunga, Sainz non riesce a superare a sua volta Russell e si vede invece arrivare negli scarichi Verstappen, che si gioca la carta dell'undercut su entrambi.

Giro 40/70 - In Ferrari decidono di coprirsi da Verstappen montando gomme dure a Leclerc, per arrivare fino in fondo. E' la pietra tombale sulla gara del monegasco, che non trova ritmo e si vede sfilare per ben due volte dall'olandese, incappato in un testacoda dopo il primo sorpasso.

Giro 50/70 - Hamilton e Sainz si fermano per la seconda sosta dopo avere allungato parecchio lo stint, e possono montare gomme morbide. Ne beneficia soprattutto l'inglese, che trova un ritmo infernale, mentre la Ferrari non brilla nemmeno sulle mescole rosse. Leclerc crolla e viene attaccato e superato anche da Russell.

Giro 55/70 - La Ferrari certifica il suo errore richiamando Leclerc per montargli gomme rosse. Ma il monegasco finisce alle spalle di Perez e lì resterà fino al traguardo.

Giro 63/70 - Hamilton va a prendere Sainz e lo supera, per gettarsi all'inseguimento del compagno Russell. Ferrari giù dal podio.

Giro 65/70 - Hamilton passa anche Russell ed è 2°, mentre Verstappen gestisce gli ultimi giri in scioltezza e va a vincere.

Seguono aggiornamenti!

