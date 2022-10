"Il team BWT Alpine F1 ringrazia gli steward della FIA per essersi riuniti ed essere giunti alla conclusione di ripristinare il 7° posto in gara di Fernando Alonso e i 6 punti conquistati nel GP degli USA”. Con una nota pubblicata attraverso i propri profili social, l’Alpine ufficializza l’ennesima figura discutibile della Direzione Gara e della FIA che, a distanza di cinque giorni e ”. Con una nota pubblicata attraverso i propri profili social, l’Alpine ufficializza l’ennesima figura discutibile della Direzione Gara e della FIA che, a distanza di cinque giorni e alla vigilia del weekend di gara in Messico , ha restituito ad Alonso il 7° posto ottenuto dopo una rimonta d’altri tempi ed essere uscito illeso da un potenziale incidente tremendo con l’Aston Martin di Stroll.

Perché Alonso era stato penalizzato ed è stato riabilitato

La retrocessione di 30” che aveva fatto precipitare diverse ore dopo la fine della gara Alonso da 7° a 15°, era stata comminata – a seguito di un reclamo presentato dalla Haas – al posto di uno Stop&Go di 10 secondi non scontato per non essersi fermato a risolvere il problema allo specchietto retrovisore pericolante della sua Alpine e danneggiato nella collisione con Stroll al 22° giro.

Fernando Alonso dopo l'impatto con Stroll e stremato al termine della gara di Austin, GP USA, Twitter Credit Foto Twitter

La contro protesta di Alpine si è fondata sul fatto che i commissari hanno accettato la protesta iniziale del team americano nonostante essa sia arrivata 24 minuti oltre il tempo limite massimo dalla pubblicazione della classifica provvisoria di gara. Questo perché, come emerge dal comunicato, alla Haas è stato riferito che il tempo limite fosse di un’ora e non di 30 minuti. Inizialmente l’appello di Alpine era stato definito irricevibile ma Alpine non si è arresa e ha richiesto un Right of Review che è stato accolto ed ha riabilitato Alonso e ribaltato il verdetto.

La FIA, in questo caso rappresentata dal Direttore di Gara Niels Wittich e Nicholas Tombazis, ha deciso di accogliere la contro protesta di Alpine in quanto i commissari non hanno il potere di estendere la deadline di presentazione reclami di 30 minuti. Una vicenda che difficilmente non farà scatenare un vespaio di polemiche e che mina ulteriormente la credibilità e l’autorevolezza della FIA e di una direzione gara che ha inizialmente snobbato la pericolosità dello specchietto dello spagnolo, non esponendo una bandiera nero e arancione per fermarlo, e poi ha provato a rimediare - dopo un reclamo presentato da un team rivale, giunto fuori tempo massimo – con una penalizzazione retroattiva, poi cancellata. Un pasticcio in piena regola, l’ennesimo di un finale di stagione da dimenticare.

