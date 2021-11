La seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, potrebbe avere nascosto molte verità. Sul tracciato di Losail, con le luci della sera che hanno preso il sopravvento, non brillano solamente i riflettori ma, anche e soprattutto, le tattiche delle scuderie impegnate nella lotta al titolo, ma non solo.

La sensazione, nettissima, è che i due grandi rivali, Max Verstappen e Lewis Hamilton, oggi si siano ampiamente nascosti, con l’olandese che ha sicuramente tenuto a riposo il suo motore che vedremo domani in qualifica. La conferma arriva dalla classifica di questa FP2 e dai distacchi. Davanti a tutti, infatti, troviamo Valtteri Bottas (Mercedes) con il tempo di 1:23.148, ottenuto con le gomme soft. Alle sue spalle, a 209 millesimi, il francese Pierre Gasly (Alpha Tauri) in 1:23.357, mentre al terzo ecco Max Verstappen (Red Bull) in 1:23.498 a 350 con soli 72 millesimi di vantaggio sul “Re Nero”. Lewis Hamilton (Mercedes), infatti, ha concluso la sua sessione con un 1:23.570 a 422 millesimi dal compagno di scuderia. Un gap quanto mai sorprendente.

Quinta posizione per il britannico Lando Norris (McLaren) in 1:23.632 a 484 millesimi dalla vetta, sesta per il canadese Lance Stroll (Aston Martin) in 1:23.705 a 557, quindi settima per il giapponese Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) a 587. Si ferma in ottava posizione il messicano Sergio Perez (Red Bull) in 1:23.787 a 639 millesimi, quindi nona per Sebastian Vettel (Aston Martin) in 1:24.020 a 872, mentre completa la top ten Carlos Sainz (Ferrari) decimo in 1:24.033 a 885.

Lo spagnolo ha faticato con la sua SF21, non apparsa in grande spolvero per il momento sul tracciato posizionato nel deserto vicino a Doha, come conferma anche la 13a posizione di Charles Leclerc. Il monegasco non è andato oltre un 1:24.095 a 947 millesimi dalla vetta, chiudendo alle spalle anche delle due Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso, ma precedendo Daniel Ricciardo (McLaren). Termina il suo venerdì di Losail in 17a posizione, invece, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) in 1:25.072 a 1.924 da Bottas. A questo punto la massima categoria del motorsport si concentra in vista della giornata di domani, nella quale vedremo la FP3 dalle ore 12.00 italiane (le ore 14.00 locali), prima di tuffarci sulle attesissime qualifiche delle ore 15.00, che andranno a comporre la griglia di partenza di domenica.

