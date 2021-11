L’olandese della Red Bull è stato il più veloce del turno in 1’23″723, facendo una grande differenza rispetto al compagno di squadra Sergio Perez (8° a 1.192 di ritardo) e anche sulle Mercedes.

Il leader del Mondiale ha rifilato infatti 471 millesimi al finlandese Valtteri Bottas e 786 millesimi al rivale britannico Lewis Hamilton, il quale ha perso qualche minuto ai box per aver danneggiato l’ala anteriore della sua W12 dopo un passaggio brusco su un cordolo. Il “Re Nero” non ha forzato particolarmente, sfruttando questa sessione per prendere le misure al nuovo lay-out in vista del prosieguo del weekend.

Ad

Molto bene in FP1 AlphaTauri, con un fantastico Pierre Gasly addirittura 2° a 437 millesimi dalla vetta e con un ottimo Yuki Tsunoda 5° a 925 millesimi al tempo di Verstappen. Non brilla la Ferrari, in attesa di una FP2 sicuramente più indicativa (che si svolgerà in notturna, nelle stesse condizioni di qualifiche e gara), con Carlos Sainz 6° a 990 millesimi e Charles Leclerc 7° a 1.067 dalla testa.

Gran Premio del Qatar Verstappen verso un tranquillo weekend di paura 19 ORE FA

Completano la top10 Esteban Ocon con l’Alpine e Lando Norris con la McLaren, subito davanti al compagno di squadra australiano Daniel Ricciardo. In chiave azzurra da segnalare il 14° posto di Antonio Giovinazzi, al suo terzultimo weekend in Alfa Romeo prima di sbarcare in Formula E, precedendo di 71 millesimi il teammate finlandese Kimi Raikkonen.

CLASSIFICA FP1 GP QATAR 2021 F1:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:23.723 5

2 Pierre GASLY AlphaTauri+0.437 3

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.471 5

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.786 4

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.925 3

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.990 3

7 Charles LECLERC Ferrari+1.067 6

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.192 5

9 Esteban OCON Alpine+1.249 5

10 Lando NORRIS McLaren+1.492 6

11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.568 5

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.605 4

13 Nicholas LATIFI Williams+1.965 5

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.034 4

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.105 5

16 George RUSSELL Williams+2.148 4

17 Fernando ALONSO Alpine+2.182 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.976 3

19 Lance STROLL Aston Martin+2.989 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.777 2

"Ciao Palermo, Monza is calling": Verstappen, che cavalcata

Gran Premio del Qatar F1, Hamilton: “Verstappen? Sono concentrato sulla pista" UN GIORNO FA