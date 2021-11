L’olandese si prepara per difendere la propria leadership in campionato dal britannico Lewis Hamilton (Mercedes) che ha vinto settimana scorsa l’appuntamento brasiliano di Interlagos.

Il #33 della Red Bull ha perso in quel di San Paolo l’occasione di allungare sul sette volte campione del mondo, protagonista di due importanti rimonte tra la Sprint Race di sabato e la gara di domenica. Tutto resta ancora aperto per il titolo piloti alla vigilia di due prove inedite per la massima formula come Losail e Jeddah.

Verstappen ha dato la propria opinione in merito a quanto accaduto alla curva 4 di San Paolo. Il pilota della Red Bull e l’inglese Hamilton sono finiti nella via di fuga esterna in seguito ad un’importante difesa del leader della corsa che ha respinto in tutti i modi il #44 della Mercedes. Il figlio dell’ex pilota Jos Verstappen ha affermato ai media come riporta ‘Speedweek’: “Non ho guardato un video di quella scena perché ero seduto in macchina. So cosa è successo, rifarei la stessa cosa. Stavamo andando forte, abbiamo frenato tardi nonostante le gomme usurate. Abbiamo fatto un bel duello, ma il nostro avversario alla fine è stato più veloce e ha vinto. Quando due team lottano per il titolo è normale”.

Il nativo di Hasselt ha continuato in merito ad un’ipotetica sanzione: “Non voglio pensarci, non è nelle mie mani. Non credo che verrò punito, ma non sarebbe nemmeno la fine del mondo. L’ho trovata una lotta dura ma ancora leale. Per un titolo nel mondo ci può stare”.

Non è mancato in chiusura un commento sull’inedito impianto di Losail che si appresta per accogliere la massima formula per la prima volta. “Conoscevo questa pista solo per il Motomondiale. Se non sei mai stato su un circuito non hai molte aspettative. Ho provato il tracciato al simulatore per prendere più confidenza, ma solo le prove libere sapranno dare una risposta. Qualche curva sembra molto interessante”.

