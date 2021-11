F1 – Lewis Hamilton sfrutta pole position e favori del pronostico e fa suo il primo Gp del Qatar della storia della Formula 1. Il britannico campione del mondo in carica accorcia a 8 punti la distanza in classifica da Verstappen, che rimedia alla penalità rimediata dopo le qualifiche risalendo dalla 7^ alla 2^ posizione e limita i danni prendendosi il punto addizionale del giro veloce. Terzo uno straordinario Fernando Alonso, perfetto nel gestire la strategia ad una sola sosta ed a chiudere davanti all'altra Red Bull di Sergio Perez. Bottas paga la scelta strategica del team di lasciarlo in pista a lungo con le gomme della partenza, una foratura lo esclude dalla zona punti ed è poi costretto al ritiro. In ombra le Ferrari, al 7° e 8° posto con Sainz e Leclerc e doppiate.

ORDINE D'ARRIVO

Ad

Lewis Hamilton Mercedes 1 Max Verstappen Red Bull + 27:596 Fernando Alonso Alpine + 56:994 Sergio Perez Red Bull + 1:00:452 Esteban Ocon Alpine + 1 giro Lance Stroll Aston Martin + 1 giro Carlos Sainz Ferrari + 1 giro Charles Leclerc Ferrari + 1 giro Lando Norris McLaren + 1 giro Sebastian Vettel Aston Martin + 1 giro

Gran Premio del Qatar Verstappen penalizzato di 5 posizioni: partirà settimo 3 ORE FA

Seguono aggiornamenti!

Da Lauda a Grosjean, gli incidenti miracolosi della F1

Gran Premio del Qatar Leclerc: "13° in griglia? Non me lo spiego", Hamilton: "Grande pole" UN GIORNO FA