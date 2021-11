Valtteri Bottas è stato ancora una volta il più veloce del lotto in 1’22″310, precedendo di 78 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton nella simulazione di qualifica con gomme soft.

Più staccato il leader del campionato Max Verstappen, 3° a 341 millesimi dalla vetta e a due decimi e mezzo dal rivale britannico commettendo però un piccolo errore in uscita di curva 1 con la sua Red Bull. Ottima prestazione e quarta piazza provvisoria in FP3 per l’AlphaTauri di Pierre Gasly, che accusa un gap di 525 millesimi dal miglior tempo di Bottas.

Quinto il messicano Sergio Perez con l’altra Red Bull, a soli 11 millesimi da Gasly e ad un paio di decimi dal crono firmato dal compagno di squadra olandese. Ferrari in crescita rispetto a ieri sul giro secco con il 6° posto di Carlos Sainz a 738 ed il 9° di Charles Leclerc a 966 millesimi dal leader della sessione. Il monegasco della Rossa si è reso protagonista però di un testacoda all’inizio dell’ultimo run, di conseguenza non si è migliorato con il secondo set di soft.

Completano la top10 le Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon, rispettivamente 7° e 8°, oltre all’AlphaTauri di un solido Yuki Tsunoda. Molto attardate le McLaren, con Daniel Ricciardo 11° a 1.401 e Lando Norris addirittura 13° a 1.585 dalla testa. 17° l’azzurro Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo.

RISULTATI QUALIFICHE GP QATAR 2021 F1

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:22.310 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.078 5

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.341 4

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.525 4

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.536 5

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.738 6

7 Fernando ALONSO Alpine+0.876 4

8 Esteban OCON Alpine+0.899 5

9 Charles LECLERC Ferrari+0.966 4

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.257 5

11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.401 4

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.574 5

13 Lando NORRIS McLaren+1.585 6

14 George RUSSELL Williams+1.613 3

15 Lance STROLL Aston Martin+1.844 4

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.936 3

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.978 3

18 Nicholas LATIFI Williams+2.189 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.370 6

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 1

