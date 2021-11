Charles Leclerc e la Ferrari guardano con fiducia al prossimo fine settimana di F1 in Qatar. Il monegasco della Rossa, quinto nel GP del Brasile, ha vissuto un weekend a Interlagos un po’ difficile, considerati il podio del suo team-mate Carlos Sainz nella Sprint Race e il suo piazzamento lontano dalla top-3.

Domenica Leclerc ha saputo reagire, trovando le soluzioni alle proprie problematiche ed esprimendo un livello di guida superiore. Ora in terra qatariana si andrà un po’ alla scoperta di qualcosa di nuovo visto che parliamo di un appuntamento nuovo: “Non abbiamo troppi riferimenti e devo studiare la pista. Dalla conformazione non è affatto male, ma devo prima carpirne i segreti“, le parole di Charles in conferenza stampa.

Leclerc, con gli ultimi risultati, ha dato un contributo importante alla sfida contro la McLaren per il terzo posto nella classifica mondiale dei costruttori. Il Cavallino Rampante, infatti, ora ha un margine di vantaggio di 31.5 punti nei confronti della scuderia di Woking.

Il monegasco, da par suo, è a sole tre lunghezze da Lando Norris (quinto nella classifica piloti): “Puntiamo a fare il meglio che possiamo. In Messico e in Brasile non ho messo insieme un fine-settimana perfetto, mentre qui il mio obiettivo è estrarre il 100% del nostro potenziale. Non sono troppo distante da Lando in classifica, ma sinceramente questo è un target che non mi cambia la vita. Noi speriamo di poter tornare a vincere il prima possibile“, ha precisato in conferenza il ferrarista.

