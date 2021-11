E siamo a tre. Terza gara consecutiva della Formula 1. Dopo Messico e Brasile, ora tocca al Qatar per una prima assoluta. Dopo che la pista di Losail si è conquistata un posto importante nella MotoGP, debutta anche nel mondo dell campionato più importante a quattro ruote. A differenza però delle moto, non si correrà di sera, ma di pomeriggio tardi. Infatti l'inizio gara è alle 15, le 17 qatariote. Detto questo, sarà il nuovo atto dell'intensa e bellissima rivalità tra Hamilton e Verstappen. I pronostici della vigilia stanno sempre venendo smentiti: Interlagos doveva essere una pista Red Bull e invece Verstappen ne è uscito battuto sia nella sprint di sabato che nella gara domenica. Per cui godiamoci solo lo spettacolo di questo fantastico duello tra il nuovo che avanza e l'eterno campione. In casa Ferrari, battuta la McLaren nel costruttori, bisogna continuare ad essere la terza forza in campo. Di seguto gli orari, differita su TV8.

Programma GP del Qatar

Venerdì 19 novembre

Libere 1: ore 11:30 - 12:30

Libere 2: ore 15:00 - 16:00

Sabato 20 novembre

Libere 3: ore 12:00 - 13:00

Qualifiche: ore 15:00 - 16:00

Domenica 21 novembre

Gara: ore 15:00 - 17:00

GP Qatar in tv: la gara in diretta su Sky e TV8

L'intero weekend del GP del Qatar sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport F1 (canale 207). Qualifiche e gare saranno trasmesse in differita in chiaro su TV8 alle 17.

GP del Qatar in Live-Streaming

Il GP del Qatar sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

