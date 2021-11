Con un giro magico nell'ultimo tentativo della Q3 Lewis Hamilton si prende la pole position del Gp del Qatar, terz'ultima prova del Mondiale di Formula 1. Il rivale Max Verstappen è 2° e al suo fianco in prima fila, ma con quasi mezzo secondo di ritardo. Poi Bottas e Gasly. Qualifica a due facce per la Ferrari: Sainz è 7° e partirà con gomme media, contro le morbide di diversi piloti davanti a lui. Male invece Leclerc, eliminato già in Q2 e 12° in griglia. Assente non giustificato Sergio Perez: anche lui alza bandiera bianca nella seconda manche, lasciando colpevolmente solo il compagno Verstappen a contenere l'assalto delle Mercedes. Occhio però al post qualifica: in una lotta serrata e senza esclusione di colpi, sia Toto Wolff che Chris Horner hanno anticipato reclami alla FIA per presunte irregolarità dell'avversario sulle ali posteriori. Probabile che a Losail sarà una serata di controlli e misurazioni approfondite.

GRIGLIA DI PARTENZA

Lewis Hamilton Mercedes 1:20:857 Max Verstappen Red Bull + 0:455 Valtteri Bottas Mercedes + 0:651 Pierre Gasly Alpha Tauri + 0:813 Fernando Alonso Alpine + 0:843 Lando Norris McLaren + 0:904 Carlos Sainz Ferrari + 1:013 Yuki Tsunoda Alpha Tauri + 1:054 Esteban Ocon Alpine + 1:201 Sebastian Vettel Aston Martin + 1:958

