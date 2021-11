Colpo di scena in Qatar ad un'ora e mezza dalla partenza! I commissari F1 hanno hanno penalizzato Max Verstappen di 5 posizioni in griglia per aver ignorato una doppia bandiera gialla nelle qualifiche, mentre Valtteri Bottas ha perso 3 posizioni sullo schieramento per non aver alzato il piede in regime di bandiera gialla. Nessuna sanzione per Carlos Sainz.

Ad

Perché Verstappen e Bottas sono stati penalizzati?

Gran Premio del Qatar Leclerc: "13° in griglia? Non me lo spiego", Hamilton: "Grande pole" UN GIORNO FA

La foratura di Gasly, piantatosi sul rettilineo con la sua AlphaTauri, e la conseguente esposizione delle bandiere gialle, ha imposto ai piloti di rallentare, ma non tutti hanno rispettato questo regime. L'olandese è stato il primo a presentarsi davanti ai commissari alle 11 italiane dove è rimasto per circa 30 minuti. Poi è toccato a Sainz e Bottas.

La nuova griglia di partenza

Posizione Pilota Scuderia 1 L. Hamilton Mercedes 2 P. Gasly AlphaTauri 3 F. Alonso Alpine 4 L. Norris McLaren 5 V. Bottas Mercedes 6 C. Sainz Ferrari 7 M. Verstappen Red Bull 8 Y. Tsunoda AlphaTauri 9 E. Ocon Alpine 10 S. Vettel Aston Martin 11 S. Perez Red Bull 12 L. Stroll Aston Martin 13 C. Leclerc Ferrari 14 D. Ricciardo McLaren 15 G. Russell Williams 16 K. Raikkonen Alfa Romeo 17 N. Latifi Williams 18 A. Giovinazzi Alfa Romeo 19 M. Schumacher Haas 20 N. Mazepin Haas

Gran Premio del Qatar Hamilton, pole 102 in Qatar. Verstappen 2°, Sainz 7°, Leclerc 13° IERI A 13:53