Nessuna penalità e nessuna sanzione per, finito nell'occhio del ciclone dopo aver frenato allargando la traiettoria e accompagnando all'esterno la, finendo fuori pista insieme a lui. A due giorni dalla fine del GP, un vincente "Re Nero" ha chiesto la revisione dell'episodio in conformità del regolamento sportivo internazionale; dopo un'attenta analisi, gli stewart hanno valutato le nuove immagini come