Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno faticato terribilmente durante le qualifiche del GP di Turchia 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Istanbul. Soprattuto il pilota monegasco della Ferrari si era distinto con grande piglio durante tutte le prove libere, riuscendo a chiudere al secondo posto alle spalle di Max Verstappen e facendo pensare a un buon weekend per la Scuderia di Maranello. Purtroppo la pioggia si è abbattuta sul Bosforo e Leclerc non è mai riuscito a trovare il giusto ritmo, le gomme da bagnato non sono mai andate in temperatura e così il giovane del Principato si è dovuto accontentare di una mesta 14ma posizione a oltre 7" dai migliori.