Sono un co..ne. Sono un co..ne. Ma che ca..o, ho commesso un errore imperdonabile. Che m…a, che m…a! Come a Baku...". Non si è dato pace nel suo team-radio Charles Leclerc, al termine del GP di Turchia, round del Mondiale 2020 di F1. Una gara folle quella di Istanbul condizionata dalla pista bagnata su un asfalto estremamente scivoloso che ha incoronato il migliore di tutti: Lewis Hamilton,94ma vittoria per lui e soprattutto settimo titolo in carriera (record di Michael Schumacher eguagliato). Una giornata che invece Leclerc ricorderà mal volentieri, dopo aver messo in pista con le gomme intermedie un piccolo capolavoro. Era 14° il monegasco e con le gomme da bagnato intenso non andava avanti: problemi nel trovare il range termico adeguato. Viste le criticità, la scelta è stata quella di montare le intermedie prima del tempo. La mossa si è rivelata corretta perché il monegasco, in quel momento, diventava indiscutibilmente il pilota più veloce sul tracciato. Se si guarda, infatti, ai cronologici Charles nella prima parte della gara aveva oltre un minuto di ritardo dal primo. Arriverà al traguardo con 33″858 da Hamilton.