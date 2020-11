Sebastian Vettel fra un mese saluterà la Ferrari. Si scriverà la parola fine su un sodalizio che non ha regalato né al driver tedesco, nè alla Rossa di Maranello l’agognato titolo iridato che manca ormai dal 2007. Sia Vettel che la Ferrari si sono dovuti piegare allo strapotere del binomio Mercedes-Lewis Hamilton capace dal 2015 (anno in cui il quattro volte campione del mondo di Kerpen si è vestito di Rosso) ad oggi di aggiudicarsi 6 titoli costruttori consecutivi e 5 mondiali piloti. La Ferrari fra qualche settimana saluterà un pilota di grande talento capace di dimostrarlo anche in un annata finora avara di soddisfazioni. Già perché in Turchia, in condizioni atmosferiche e di asfalto particolarmente ostiche Vettel ha sfoderato una formidabile performance che gli ha permesso di acciuffare il primo podio stagionale.