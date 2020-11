Nella Storia della Formula 1. Lewis Hamilton conquista il settimo titolo iridato vincendo il Gran Premio della Turchia davanti a Sergio Perez ed al ferrarista Sebastian Vettel e raggiunge una leggenda come Michael Schumacher. Il pilota britannico è scoppiato in lacrime nell'abitacolo della sua Mercedes mentre parlava con il suo team principal Toto Wolff. Poi ai piedi del podio, Hamilton si è preso l'abbraccio di tutto il team facendo partire la festa.

Mi mancano le parole, ringrazio la mia famiglia e il team, sono andato ben oltre i miei sogni. Spero i bambini prendano ispirazione da quanto ho fatto. Se vuoi raggiungere i risultati, devi sognare l’impossibile, seguirlo senza mai mollare e mettere in dubbio le tue capacità.

Sul record

"Sette è un numero incredibile. Ma quando lavori con un team così straordinario, non c’è limite a quello che possiamo fare insieme. Loro si fidano di me, con l’esperienza tutto migliora. Ma che giornata, avrò bisogno di un po’ di tempo per godermela”.

Sulla gara

"Sapevo che sarebbe stato un weekend difficile, eravamo delusi dalla qualifica. Ci siamo rimboccati le maniche per continuare a migliorare, non sempre si può fare tutto alla perfezione. Abbiamo vinto dopo il piccolo spavento all’inizio con le gomme nuove, per un bel po’ sono rimasto dietro a Vettel senza riuscire a passarlo. Ho pensato che la gara fosse ormai persa, ma ho continuato a testa bassa, ho ripreso ritmo e la gara si è riaperta".

Sui festeggiamenti e sul Covid

"Non sono mai stato a cena fuori quest’anno, non sono mai uscito dalla bolla. Sono stato tranquillo più che mai. So che stasera andrò a casa, non farò cose entusiasmanti, riguarderò la gara, mi mangerò una zuppa e poi magari stapperò una bottiglia. Voglio aspettare di poter condividere questa gioia con i miei amici, con la mia famiglia”

Sul futuro

“Sento come se stessi iniziando adesso, a livello fisico mi sento in grande forma. A livello mentale quest’anno è stato duro anche per noi atleti, con l’aiuto delle grandi persone che ho accanto a me sono riuscito a tenermi a galla, a restare concentrato. Ho ancora tanto lavoro da fare”.

