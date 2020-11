Max Verstappen e la Red Bull si sono confermati i più veloci. L’olandese ha fermato il cronometro sull’1’28”330, ribadendo di avere un grande feeling con il tracciato. Ottima anche la performance di Charles Leclerc , autore del secondo tempo della sessione a quattro decimi dal coetaneo del Limburgo. Complessivamente i piloti della Ferrari sono apparsi più a loro agio rispetto alle abitudini del 2020, anche se Sebastian Vettel ha pagato 1”4 al compagno di squadra, attestandosi in ottava piazza.

Che fine hanno fatto le Mercedes? Valtteri Bottas e Lewis Hamilton hanno firmato rispettivamente il terzo e il quarto crono, restando a 5 e 8 decimi da Verstappen. Le “Frecce Nere” sembrano soffrire particolarmente sul giro secco, mentre hanno messo in mostra un passo in linea con quello di Mighty Max. Comunque sia, la Casa di Stoccarda oggi ha patito oltremodo l’assenza di grip. Si sono confermati in grande giornata anche i due piloti Alpha Tauri, già pimpanti stamattina. Daniil Kvyat e Pierre Gasly hanno occupato la sesta e la settima piazza, appena dietro alla seconda Red Bull di Alexander Albon.