Il punto esclamativo a una stagione semplicemente perfetta. Lewis Hamilton vince anche la gara più pazza e complicata del suo 2020 e sigilla nel migliore dei modi il settimo titolo iridato di una carriera che è già leggenda. Dopo aver qualche settimana fa superato Michael Schumacher per numero di vittorie in Formula 1, Lewis eguaglia Schumi anche per numero di titoli mondiali salendo a quota 7. Anche con condizioni complicatissime e in una gara in cui Hamilton e la Mercedes per la prima volta in questa annata scattavano dalla terza fila e non dalla prima: è riuscito a vincere, gestendo al meglio l’usura del set di gomme intermedie montate al 10° giro, capitalizzando al massimo gli errori altrui e cogliendo una delle vittorie più dolci e belle della sua vita, la 94esima di una carriera da fenomeno assoluto. Se è impossibile e forse sbagliato paragonare atleti di una differente epoca, Hamilton se non è il più grande di tutti merita certamente di sedersi al tavolo con il gotha della F1. Ed è bello che ad applaudirlo sul podio ci sia uno dei suoi avversari più agguerriti, Sebastian Vettel che alla quartultima gara con la Ferrari centra il suo primo podio stagionale.