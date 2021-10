Valtteri Bottas commenta la propria prestazione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Turchia, sedicesimo atto del Mondiale di F1. Il portacolori della Mercedes termina Q3 al secondo posto con 130 millesimi di ritardo dal britannico Lewis Hamilton.

Il finnico scatterà a tutti gli effetti dalla pole-position davanti a Max Verstappen (Red Bull). Ricordiamo infatti la sanzione di 10 posizioni del sette volte campione del mondo che venerdì ha cambiato il motore endotermico.

Il futuro alfiere dell’Alfa Romeo ha commentato ai microfoni della massima formula poco dopo la Q3:

Abbiamo disputato delle ottime qualifiche. La Q1 non è stata semplice, mentre nell’ultima sessione è stato complesso affrontare le prime curve. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo vista la sanzione di Lewis.

Bottas guarda a domani, pronto a sfruttare la pole-position. Attenzione al meteo con la pioggia che potrebbe cambiare le carte in tavola. Il pilota della casa di Stoccarda ha chiuso con un commento molto chiaro: “Mi concentro sulla mia gara visto che parto primo con la pole, non penso ad altro”.

Soddisfatto del lavoro di squadra il suo compagno Lewis Hamilton e anche di come ha reagito la macchina: "E’ bello essere tornati qui a girare. Le condizioni della pista sono diverse rispetto all’anno scorso in termini di grip. Oggi è stata un sessione complicata, dal momento che vi erano in pista alcune chiazze di umido che non rendevano facile la guida. Il team ha fatto un grandissimo lavoro e siamo sempre entrati sul tracciato nel momento giusto".

La penalizzazione sarà ovviamente un ostacolo da superare:

Non è semplice sorpassare qui e tutti avremo le stesse gomme. Complicato, però c’è un lungo rettilineo e spero di regalare qualcosa al pubblico

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

