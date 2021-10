Mattia Binotto non è volato a Istanbul per seguire la Ferrari durante il GP di Turchia 2021, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend. Il team principal del Cavallino Rampante è rimasto a Maranello per seguire da vicino il lavoro che viene fatto in fabbrica, dove si sta lavorando alacremente per mettere a punto la vettura che gareggerà il prossimo anno.

L’introduzione del nuovo regolamento è uno sprone per tornare a essere competitivi e cercare di lottare per la vittoria.

Come riporta Motorsport.com, a Istanbul sulle monoposto di Charles Leclerc e Carlos Sainz verrà riproposto sul retrotreno il traliccio di sensori e tubi di Pitot, già visto nel 2020 ad Adbu Dhabi. L’obiettivo è quello di raccogliere dati al retrotreno della Rossa per avere informazioni fresche di comparazione con quelle della monoposto 2022 che sta nascendo a Maranello.

Va infatti precisato che la Ferrari 2022 (sigla di progetto 672, il nome ufficiale deve ancora essere scelto) è già definita nella parte meccanica, telaio, sospensioni e nella power unit (il sistema ibrido è già stato collaudato due settimane fa a Sochi), mentre si sta ancora lavorando sull’aerodinamica.

Gran Premio di Turchia Verstappen: "Mi piace la pista di Istanbul", Leclerc: "Il titolo lo vince Max" 5 ORE FA

Binotto presenta la Ferrari SF21: "Migliorata in tutte le aree"

Gran Premio di Turchia Hamilton verso il cambio motore (con penalità) a Istanbul? 9 ORE FA