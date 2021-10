Il lungo weekend del Gran Premio di Turchia 2021 si è aperto per la Formula Uno con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui Max Verstappen è stato il primo a parlare. "Sembro rilassato? Lo sono perché se anche finissi secondo a fine stagione la mia vita non cambierà perché faccio quello che mi piace. Stiamo facendo un grande lavoro col team, non sono preoccupato, questo resta comunque un grande 2021. Loro si sono confermati forti in Russia, io ho fatto una gara cercando di stare lontano dai guai e alla fine è arrivato un secondo posto che per il campionato è splendido. Vediamo, ci sono piste che sulla carta sono buone per noi e altre per loro, ma poi è la pista a parlare. Dobbiamo continuare a lavorare e sviluppare la macchina, sarà una bella battaglia. Mi piace il tracciato di Istanbul".

Lewis Hamilton, primo nel Mondiale

"Al momento stiamo continuando con i motori numero 2 e 3, per cui non è previsto alcun cambiamento, ma tutto può essere ribaltato rapidamente. Non mi sembra sia passato quasi un anno dall'edizione del 2020. È pazzesco come vola il tempo! È solo un peccato che dopo il Covid-19 non abbiamo avuto nemmeno la possibilità di goderci la nostra vittoria del titolo con una bella festa. Questo mi manca di sicuro. Stavo viaggiando da Sochi a Londra, e per le strade della città la gente mi gridava: 100, 100! Sono stato sostenuto passo dopo passo fino a questa vittoria, c'era così tanta positività. Non mi sarei aspettato scaturisse questa intensità, è tutto davvero molto bello".

Charles Leclerc

"Spero che sistemando tutti i dettagli presto la Ferrari tornerà a lottare per la vittoria. L'anno scorso non finì bene per me, ma mentre tutti si lamentavano dei problemi di aderenza, per noi non fu un brutto fine settimana. Siamo pronti in ogni caso, che le condizioni di aderenza siano le stesse dell’anno scorso o migliori. Se fossero ancora difficili magari per noi potrebbe essere un vantaggio. Credo che Max possa vincere, anche se Hamilton è sempre lì. A sensazione però credo possa imporsi lui".

Sergio Perez

"Sono molto fiducioso per la macchina. Penso che ultimamente siamo stati in grado di mostrare una buona velocità. Sono consapevole che dobbiamo fare tutto al meglio per portare la macchina al posto che le compete sulla griglia di partenza per ottenere punti importanti. In questo modo possiamo assicurarci di finire il Mondiale nella posizione che vogliamo. Dopo il GP di Russia, abbiamo lavorato molto per analizzare cosa è andato storto e cosa è andato bene e dove possiamo migliorare. Ho anche passato un po' più di tempo al simulatore prima del GP di Turchia, quindi abbiamo fatto i compiti a casa".

Sebastian Vettel

"Era incredibilmente scivoloso qui nel 2020, ma è stato anche divertente allo stesso tempo. Per quanto mi riguarda potrebbe piovere di nuovo. Sarebbe bello mischiare le carte un'altra volta. Siamo riusciti a cogliere grandi occasioni come a Baku o in Ungheria. In alcune gare in cui le opzioni erano limitate, tante piccole cose sono andate storte. Avremmo dovuto ottenere di più da quelle corse".

