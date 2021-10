Il weekend di gara di Istanbul si è aperto stamattina con la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Turchia 2021, sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. La prima grande notizia di giornata è legata alla sostituzione del motore endotermico sulla Mercedes di Lewis Hamilton, che dovrà scontare così (al momento) 10 posizioni di penalità sulla griglia di partenza del Gran Premio.

Il leader del campionato, anche grazie al nuovo propulsore, è stato il più veloce in FP1 con un miglior tempo di 1’24″178 ottenuto su gomma soft, rifilando 425 millesimi alla Red Bull di Max Verstappen a parità di mescola. Buoni segnali in casa Ferrari, con il terzo posto di Charles Leclerc a 476 millesimi dalla vetta ed il quinto di Carlos Sainz a 682 millesimi da Hamilton dopo aver montato la quarta power-unit stagionale (che lo costringerà a partire dal fondo della griglia domenica).

Gran Premio di Turchia Mercedes cambia motore Hamilton: 10 posizioni di penalità in griglia 2 ORE FA

Quarta piazza per la Mercedes di Valtteri Bottas, che paga 664 millesimi dal compagno di squadra in un weekend dove sarà chiamato a recitare un ruolo da protagonista per la casa di Stoccarda (considerando la penalità di Hamilton). Sorprende l’Alpine con il sesto posto di un Esteban Ocon in grande spolvero, capace di girare subito molto forte anche con gomme hard.

Completano il quadro dei primi 10 la McLaren di Lando Norris (7° a 1.169 dalla testa), l’AlphaTauri di Pierre Gasly (8° a 1.204), l’Alpine di Fernando Alonso (9° a 1.205) e la Red Bull di un Sergio Perez in difficoltà (10° a 1.281). Da sottolineare l’ottima prestazione di George Russell, 11° con la Williams ad un paio di decimi dalla top10. 14° l’azzurro Antonio Giovinazzi, più veloce di un decimo rispetto al compagno Kimi Raikkonen in Alfa Romeo.

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

Gran Premio di Turchia Sainz cambia il motore: a Istanbul partirà ultimo IERI A 16:41