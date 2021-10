Carlos Sainz dovrà partire dall'ultimo posto della griglia in occasione del Gran Premio di Turchia , valido per il Mondiale 2021 di Formula 1 e in programma domenica 10 ottobre sul circuito dell'Istanbul Park. Il pilota spagnolo, infatti, ha deciso di montare sulla sua Ferrari una nuova power unit dotata del sistema ibrido, così come era avvenuto con la monoposto di Charles Leclerc in occasione del Gran Premio di Russia a Sochi.