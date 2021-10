Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il circus della Formula 1 torna a fare tappa in Turchia , sullo splendido circuito di Istanbul Park, che rientra in calendario per la 16^ prova del Mondiale 2021 dopo la cancellazione del Gp di Singapore causa problemi logistici legati al Covid. Un tracciato tecnico e veloce, che piace ai piloti e propone una sfida non da poco soprattutto sul piano della gestione delle gomme, messe a dura prova in primis dalla iconica ed entusiasmante curva 8. Dalle rive del Mar Nero a quelle del Bosforo, riparte ovviamente anche il corpo a corpo fra

Incognita gomme

Oltre ai saliscendi e ad un paio di relative curve ceche, Istanbul si caratterizza appunto per la curva 8, una lunga piega a sinistra (640 metri, pari al 12% dell’intero giro) con diversi gradi e da percorrere ad altissima velocità, con forze superiori ai 5g su piloti e pneumatici. Quest’anno si dovrebbe beneficiare di maggiore grip, grazie alla combinazione di mescole più morbide e asfalto più "maturo" rispetto al 2020, quando la scivolosità del circuito da poco riasfaltato creò non pochi problemi.

Hamilton cambia motore?

La mossa di Max Verstappen e della Red Bull - che hanno scelto di smarcare la penalità del ricorso alla quarta power unit a Sochi, venendo premiati dal 2° posto finale dell'olandese - ha ributtato la palla dall'altra parte del campo, quello della Mercedes. Ora è il team di Toto Wolff a dover valutare e calibrare al meglio quando incorrere nella inevitabile penalità, tanto più dopo i problemi evidenziati dall'auto di Bottas in Russia.

"La sostituzione del motore è una possibilità. Quando e come non è stato ancora deciso. La cosa più importante tra tutte è non ritirarsi a causa di un problema di affidabilità. Puoi farcela con risultati che oscillano, tra un secondo e un terzo posto, va bene: il campionato sarà lungo. Ma se non finisci una gara...", spiega Wolff a Sky Sports News, rispondendo alla possibilità che avvenga già nel week end del GP di Turchia.

Insieme ad Austin e Interlagos, quello di Istanbul Park è decisamente il circuito che offre maggiori possibilità di rimonta fra gli ultimi sette in calendario, ed è quindi probabile che Hamilton possa decidere di togliersi subito il problema. Possibile che anche la Ferrari scelga di scontare la penalità con Carlos Sainz, dopo averlo già fatto con Leclerc sempre in Russia.

Porsche e Audi nel 2025

A proposito di motori, la vigilia del Gp di Turchia è caratterizzata dal ritorno di voci insistenti sul prossimo ingresso del gruppo VAG, segnatamente con Porsche e Audi. Si va infatti definendo sempre più l'architettura delle power unit post 2024: il V6 turbo termico sarà progressivamente alimentato da carburanti sempre più sintetici, mentre sulla parte elettrica verrà eliminata la parte MGU-H - il recupero di energia sull'asse anteriore - a vantaggio del recupero energetico prodotto dal motogeneratore cinetico (MGU-K), parecchio più potente rispetto all'unità da 120 kW ereditata dal vecchio Kers. Una scelta che elimina il sistema più costoso e complesso per andare incontro alle richieste delle due case pronte ad entrare in F1, che l'avrebbero posta come condizione.

Audi e Porsche punteranno su costi di sviluppo condivisi, identità formalmente distinte e forniture a squadre con status di clienti privilegiati, un po' come accaduto fino a quest'anno col binomio Red Bull-Honda.

AUMENTANO LE SPRINT QUALIFYING 2022

Stefano Domenicali ha parlato molto degli obiettivi "carbon free" della Formula 1 del prossimo futuro e delle nuove power unit, ma ha anche lasciato intendere che la qualifica sprint, in sperimentazione su tre gare quest'anno, sarà ampliata nel 2022, forse fino a coprire un terzo dei week end di gara in calendario. “A inizio anno — ha detto Domenicali a Sky Sport UK — avevamo detto che avremmo avuto tre prove nel 2021 per assicurarci il piano giusto per il futuro: per il 2022 non prevediamo il formato della qualifica sprint in tutte le gare, ma aumenteranno. L'idea è riservarla a un terzo dei GP, più o meno sette o otto, collegandola a un modo diverso di assegnare punti e premi e a specifici circuiti, perché è questo che può fare la differenza".

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

