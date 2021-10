Valtteri Bottas vince a Istanbul park il Gp di Turchia, sedicesima prova del Mondiale di Formula 1 2021. Il finlandese della Mercedes parte dalla pole e centra le decima vittoria della propria carriera davanti alle Red Bull di Verstappen e Perez. Quarto posto per la Ferrari di Leclerc davanti all'altra Mercedes di Lewis Hamilton, partito 11°. Il monegasco ha anche assaporato la possibilità di vincere, quando ha scelto di restare in pista con le intermedie montate a inizio gara al pari di Hamilton. Poi però sono stati entrambi costretti ad arrendersi al degrado, lasciando strada a chi si era fermato prima di loro. Buona anche la rimonta di Carlos Sainz, partito in fondo alla griglia e giunto 8° con l'altra SF21.

Bella gara, avvincente e tirata dal primo all'ultimo giro, anche grazie alle condizioni meteo. Niente pioggia durante la gara ma pista bagnata fin dall'inizio, con tutte e 20 le monoposto partite su gomma intermedia. Dopo la metà la svolta: chi azzarda la slick, come Vettel, paga dazio. Chi monta nuove gomme intermedie, come Bottas, Verstappen e Perez, soffre qualche giro sulle temperature ma ritrova presto il ritmo. Leclerc e Hamilton provano l'azzardo di arrivare in fondo senza pit stop - consentito dal regolamento in condizioni di bagnato - ma sono poi forzati a rientrare prima di restare sulle tele. Il ferrarista perde così il podio, mentre Lewis si infuria con la squadra ma limita comunque i danni in classifica.

