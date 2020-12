"Attorno a me ho iniziato a vedere solo il colore arancione delle fiamme e mi è venuto in mente l`incidente di Niki Lauda. Dovevo uscire di lì per i miei bambini. Sono passati 28 secondi, ma a me sono sembrati molto di più. Anche perché ho provato tre volte ad uscire dall`abitacolo. Sono ovviamente contento di essere vivo dopo un incidente così. Ora vorrei riuscire a correre ad Abu Dhabi per salutare la F1 in maniera diversa ma anche per me stesso, per capire se sono ancora in grado di correre. Non l`avrei mai detto, ma sarei contento anche di tagliare il traguardo in ventesima posizione".