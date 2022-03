"La Ferrari dona un milione di euro per sostenere gli ucraini in difficoltà”. Il comunicato sul sito della scuderia Ferrari inizia proprio così, una presa di posizione e soprattutto la volontà di aiutare chi è in difficoltà proprio a causa Il comunicato sul sito della scuderia Ferrari inizia proprio così, una presa di posizione e soprattutto la volontà di aiutare chi è in difficoltà proprio a causa della guerra in Ucraina

I fondi saranno convogliati attraverso la Regione Emilia-Romagna che, in collaborazione con Croce Rossa e UNHCR, finanzierà progetti umanitari internazionali a sostegno dell'Ucraina e iniziative locali incentrate sull'accoglienza dei rifugiati nella regione italiana. Un aiuto andrà inoltre all'Associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano, Formigine – ONLUS per provvedere ai bisogni degli ucraini che saranno ospitati nell'area limitrofa all'Azienda”.

Ad

Formula 1 Verstappen: "Mercedes sminuisce il mio titolo mondiale" 2 ORE FA

"Sospesa la produzione di veicoli in Russia"

La Ferrari si impegna a fornire aiuto economico, accoglienza e anche un sostegno ai rifugiati ucraini che arriveranno in Italia dopo essere riusciti a scappare dalla guerra.

Inoltre, vista la situazione in atto, la Ferrari ha deciso di sospendere la produzione di veicoli per il mercato russo fino a nuovo avviso. Continuiamo a monitorare da vicino la situazione e rispetteremo sempre tutte le regole, i regolamenti e le sanzioni”.

Una presa di posizione anche nei confronti della Russia dunque, con lo stop della produzione dedicata al mercato russo.

"Ferrari è al fianco di tutti in Ucraina colpiti da questa crisi umanitaria in corso", ha affermato l'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna. “Anche se auspichiamo un rapido ritorno al dialogo e una soluzione pacifica, non possiamo rimanere indifferenti alla sofferenza di tutte le persone colpite. I nostri pensieri e il nostro sostegno vanno a loro. Stiamo facendo la nostra piccola parte al fianco delle istituzioni che stanno apportando un sollievo immediato a questa situazione”

7 italiani, 5 rookie e 8 Ducati in pista: i piloti della MotoGP 2022

GP Bahrain Binotto: "Ferrari F1-75 in Bahrain simile a quella vista in Spagna" 4 ORE FA