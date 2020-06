Hamilton attacca il Circus: "Sport dominato dai bianchi: nessuno commenta la morte di Floyd"

Dal nostro partner OAsport.it

Il Mondiale F1 2020 incomincerà nel weekend del 3-5 luglio col GP d’Austria, finalmente i motori torneranno ad accendersi dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia e si parlerà di sport. C’è tanta voglia di calcare la pista e di aprire il campionato ma naturalmente in questi mesi non sono mancate le dichiarazioni dei piloti a cui manca tantissimo l’odore del paddock e la possibilità di guidare le proprie monoposto. Lewis Hamilton è ancora il grande favorito per la conquista del titolo iridato ma il britannico non pensa soltanto allo sport e oggi ha commentato in maniera dura uno dei fatti di cronaca più rilevanti del momento, ovvero la morte di George Floyd per mano di un poliziotto negli USA.

Molte persone stanno chiedendo giustizia per l’uomo di colore e l’alfiere della Mercedes si è unito al coro di indignazione attraverso una storia pubblicata sul suo account Instagram, attaccando il resto del Circus e gli altri piloti che non si sono espressi rispetto a quanto accaduto negli States:

Vedo che restate in silenzio, alcune delle più grandi stelle restano in silenzio nel bel mezzo di un’ingiustizia. Nessun segno da nessuno nel mio sport che è dominato dai bianchi. Sono una delle poche persone di colore, sono solo. Avrei pensato che avreste detto qualcosa su quanto successo. Ora so chi siete e vi vedo…

