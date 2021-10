Lewis Hamilton da un lato dello schermo, il suo tifoso Len dall’altro. La particolarità di questo incontro sta nell’età del fan di Hamilton, 105 anni. Il 7 volte campione del mondo di F1 ha così incontrato il suo tifoso più anziano accompagnato dal figlio, David.

Li porti benissimo, sei veramente un grande

Queste le parole che continuava a ripetere Lewis Hamilton al suo nuovo amico Len felicissimo di vedere il suo idolo pur solo dall’altro lato di uno schermo. Len è così tanto tifoso di Hamilton, che all’inizio si è si è bloccato dall’emozione e non riusciva nemmeno a parlare

Ci stupisci ogni volta che corri, ci rendi orgogliosi di essere britannici

Un gran regalo di compleanno per Len che spegnerà le 105 candeline in un paio di settimane "Sono il tuo fan più anziano, ma anche uno dei migliori" ha detto Len ad Hamilton, visibilmente commosso per le parole di padre e figlio.

E Hamilton ricorda il suo rapporto col padre e i sacrifici della famiglia per renderlo il campione che è oggi

"Sono cresciuto in una normale cittadina, non credevo di poter arrivare dove sono arrivato. I miei genitori hanno sacrificato qualsiasi cosa, e io questo lo ricorderò per sempre. C’è un gruppo di gente dietro a me che mi spinge, che mi sostiene, senza di loro non avrei mai potuto ottenere questi risultati"

In questo finale romantico, Len fa un augurio ad Hamilton: "Ti penserò nel futuro, e ti auguro di avere un grande futuro davanti"

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

