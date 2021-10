"Abbiamo invitato in azienda tre ragazzi appassionati di ingegneria e motorsport. Loro ancora non lo sanno ma ci sarò anche io, completamente truccato e irriconoscibile, nelle vesti di un ingegnere Mercedes"

Chi parla è Lewis Hamilton, il narratore dell’ultimo video e soprattutto dell’ultima sorpresa fatta dalla Mercedes a tre giovani ragazzi appassionati di motori.

Ad

Formula 1 Mercedes sotto pressione. Wolff: “Possiamo vincere le ultime cinque gare” IERI A 07:32

"Ammiro Lewis Hamilton perché è un ragazzo di colore ed è d'ispirazione per altri ragazzi di colore come me, perché possano fare tutto quello che vogliono"

Così uno dei tre bambini scelti per scoprire qualcosa di più sull'ingegneria delle macchine più veloci del mondo. Mercedes poi collabora con le scuole per avvicinare i più giovani al motorsport stimolando la curiosità dei bambini.

Nel video postato nei canali ufficiali della Mercedes, i tre bambini vengono accompagnati in un stanza dove c’è la macchina di Hamilton, così che possano vederla davvero da vicino e lo stupore dei tre è davvero qualcosa di emozionante. Lì c’è anche un Lewis Hamilton camuffato da ingegnere che avverte i piccoli di non toccare la macchina, perché solo Lewis può toccarla ma poi, mette le mani sulla vettura provocando le risate dei bambini.

Da lì, via la maschera ed ecco il volto di Hamilton, e le bocche spalancate dei piccoli.

Lewis ci ha fatto capire che tutto è possibile, mai mollare. Questo è il più bel giorno della mia vita

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

GP Stati Uniti Verstappen avvisa Hamilton: ad Austin la Red Bull vince di testa 25/10/2021 A 11:30