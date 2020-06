Hamilton torna in pista: "Sensazione fantastica, mi sento in forma"

Dal nostro partner OAsport.it

Lewis Hamilton è tornato in pista dopo tre mesi e mezzo di assenza forzata a causa della pandemia. Il Campione del Mondo in carica si è infatti cimentato in un test al volante della sua Mercedes sulla pista di Silverstone. Il britannico, dopo aver osservato il compagno di squadra Valtteri Bottas nella giornata di martedì, ha pilotato la W09 con cui conquistò il titolo iridato nel 2018: come da regolamento questi test privati si possono effettuare soltanto con monoposto che abbiano almeno due anni di vita.

Il sette volte Campione del Mondo ha girato parecchio sulla pista inglese nonostante le mutevoli condizioni metereologiche e si è così lanciato ufficialmente verso l’inizio del Mondiale F1 2020, in programma nel weekend del 3-5 luglio col GP d’Austria. Il 35enne ha poi dichiarato, in un video postato sui canali social delle Frecce d’Argento:

Formula 1 Brawn si schiera con Hamilton: "Sul razzismo ha ragione, sosteniamo ciò che ha detto" IERI A 11:25

È stato semplicemente fantastico tornare in macchina. La giornata è stata molto divertente. Quando si esce dal box per la prima volta, c’è questo ‘ronzio’ e, non importa quanti anni siano che lo fai, è sempre una sensazione nuova e fresca. Ovviamente si tratta di una vettura più vecchia, ma è stata comunque una sensazione fantastica e siamo riusciti a completare un programma solido

L’alfiere della Mercedes ha proseguito: “Non mi sono mai sentito arrugginito e questo è un fatto positivo. Penso che ogni volta che fai una pausa lunga – penso che siano passati 103 giorni dai test o qualcosa del genere – ti chiedi sempre se sarai ancora in grado di guidare. Quindi è una bella sensazione sapere di poterlo fare. Sono pronto, mi sento in forma. Spero che stiate tutti bene e che siate tutti eccitati per la ripartenza“.

stefano.villa@oasport.it

Play Icon WATCH Hamilton: “Penso a Silverstone e Monza senza pubblico e provo una sensazione di vuoto” 00:01:29

Formula 1 Lewis Hamilton: “Sono stato bullizzato perché sono nero. Per difendermi ho imparato il karate" 07/06/2020 A 16:09