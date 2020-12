Come è noto, il campione britannico è stato autore di un’annata in F1 straordinaria, capace di migliorare il primato di vittorie nei singoli GP del tedesco Michael Schumacher e di portare il nuovo limite a 95 successi. Oltre a questo, ancor più importante, i sette titoli iridati messi in cassaforte, eguagliando il Kaiser.

Lewis, però, in questo 2020 non si è speso tanto solo per questioni sportive. L’asso nativo di Stevenage, infatti, si è esposto in maniera chiara a in favore della campagna "Black Lives Matter", per la parità dei diritti civili e la lotta contro il razzismo. A questo concetto va legata anche l’iniziativa di Mercedes di usare una livrea nera in questo campionato, tramutando le storiche Frecce d’Argento in Frecce Nere.