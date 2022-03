L’orange, a bordo della sua RB18, ha fatto vedere ottime cose con più o meno benzina nel serbatoio, mettendo in mostra una macchina che sul fronte guidabilità ha impressionato. In particolare, con lo sviluppo introdotto nel terzo e ultimo giorno di prove (pance e fondo rivisti), la vettura progettata dalla mente geniale di Adrian Newey ha espresso consistenza, velocità e costanza.

Leclerc: “Ottimo test", Hamilton: "Non siamo pronti per vincere"

Tuttavia, nel “gioco” di strategia dialettico di questi giorni a Milton Keynes hanno voluto un po’ scaricare la pressione su altri. Il riferimento è alla Ferrari. In prima battuta, il Team Principal Christian Horner ha parlato di una F1-75 veloce in tutte le condizioni e poi ci ha pensato il consulente della scuderia anglo-austriaca Helmut Marko a rafforzare questo concetto.

Intervistato da, il 78enne austriaco ha voluto sottolineare le qualità della monoposto di Maranello, apparsa oggettivamente solida e consistente: “”. A questo punto non resta che attendere una settimana, quando infatti il Circus andrà in scena per il primo round stagionale proprio a Sakhir (18-20 marzo)