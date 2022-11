Nico Hulkenberg è ad un passo dal diventare il secondo pilota della Haas e questo significa che difficilmente Mick Schumacher riuscirà a trovare un sedile per la prossima stagione di Formula 1. L'effetto domino scaturito dall'annuncio del Aston Martin che, dopo aver ingaggiato Fernando Alonso al posto di Vettel per far coppia con Lance Stroll nella prossima stagione, ha anche annunciato l'inserimento nel team di Stoffel Vandoorne come pilota di riserva e collaudatore. Manca solo l'annuncio ufficiale ma i giochi sembrano ormai fatti.è ad un passo dal diventare il secondo pilota dellae questo significa che difficilmenteriuscirà a trovare un sedile per la prossima stagione di Formula 1. L'effetto domino scaturito dall'annuncio del ritiro di Sebastian Vettel potrebbe portare infatti a far decadere i sogni del figlio di Michael Schumacher di rimanere all'interno del circuito anche nel 2023. Tutto nasce da un comunicato stampa del teamche, dopo aver ingaggiatoal posto di Vettel per far coppia connella prossima stagione, ha anche annunciato l'inserimento nel team dicome pilota di riserva e collaudatore.

Ad

L'approdo nel team inglese del pilota belga, che quest'anno ha ricoperto il ruolo di collaudatore Mercedes oltre che pilota di Formula E, libera di fatto Nico Hulkenberg che a sua volta è pronto ad accasarsi altrove. E il volante libero per la prossima stagione sembra essere proprio quello di una delle due monoposto della Haas. Il team americano guidato da Gunther Steiner ha già confermato il danese Kevin Magnussen come primo pilota ma non ha ancora preso nessuna decisione ufficiale su chi lo affiancherà nel 2023. Incerta dunque la posizione di Mick Schumacher, attuale secondo pilota della Haas, al quale il connazionale e più esperto Hulkenberg potrebbe togliere il sedile per il 2023.

GP Messico 🏎 Verstappen cannibale, ma non può essere solo il budget cap IERI ALLE 11:12

Un murale gigante dedicato a Schumacher in Bosnia: ecco perchè

GP Messico Binotto: "Non abbiamo spiegazioni su quello che non è andato" IERI ALLE 22:59