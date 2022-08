Adesso è ufficiale: dal 2023 il Mondiale di F1 non farà tappa in Francia . L’annuncio è arrivato oggi, giovedì 25 agosto 2022, da Stefano Domenicali , presidente e amministratore delegato della F1. Il circuito di Le Castellet, sempre abbastanza criticato, era rientrato nel calendario delle competizioni nel 2018. La licenza però non è stata rinnovata, così come quella del GP del Belgio e di Monaco che, però, hanno ancora speranze di rientrare.

Una scelta scaturita anche dall’obiettivo della F1, ovvero quello di spalmare le gare in quanti più continenti possibili, conservando la tradizione con i circuiti storici, ma sperimentando anche nuovi GP in location che schiacciano l’occhio al mercato, come quello saudita e statunitense. Non a caso l’anno prossimo tornerà nuovamente la tappa di Las Vegas nella famosissima zona Strip. Domenicali ha comunque precisato di essere in trattativa con il promotore del GP di Francia, in modo da far rientrare l’evento in futuro con un sistema di rotazione con altri GP.

