Nessuna sostituzione del GP di Russia per la stagione 2022 di Formula 1, per la stagione 2022 di Formula 1, rimosso dal calendario a causa della guerra in Ucraina. La cancellazione della gara sul circuito di Sochi aveva portato diverse sedi a candidarsi per un ipotetico recupero della data, con possibile ritorno in Qatar o a Portimao (Portogallo) su tutti. Ma, con una comunicazione ufficiale riportata sul sito, l'organizzazione ha annunciato che non si svolgeranno ulteriori Gran Premi per coprire il posto vacante.

Ad

Il 25 febbraio è stato annunciato che, a seguito degli incontri tra Formula 1, FIA e squadre, il campionato non si sarebbe disputato al Gran Premio di Russia a Sochi, che si sarebbe dovuto disputare dal 23 al 25 settembre. Ma ora è stato rivelato che non ci saranno ulteriori Gran Premi aggiunti al calendario per colmare il divario, il che significa che il calendario 2022 comprenderà 22 gare.

GP Spagna Wolff snobba la Ferrari: "Lotta Mondiale? Verstappen favorito" 3 ORE FA

Resta quindi un'edizione del Circus da 22 GP, esattamente come la stagione precedente. Il GP di Russia sarebbe dovuto andare in scena tra il 23 e 25 settembre, invece piloti e scuderie potranno usufruire di due settimane di pausa in più tra la fine del lungo tour d'Europa a Monza (11 settembre) e l'inizio del rush finale del campionato per il resto del mondo, a cominciare da Singapore il 2 ottobre, per poi proseguire lungo Giappone, Stati Uniti, Messico, Brasile e il gran finale ad Abu Dhabi.

Hamilton, Verstappen, Leclerc: chi guadagna di più? Tutti gli ingaggi

Formula 1 Nigel Mansell vende le sue auto di Formula 1 per 6,2 milioni IERI A 12:47