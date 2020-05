Il pasticcio di Leclerc: si isola giocando a virtual rally e la fidanzata resta chiusa fuori casa

Gaffe del pilota della Ferrari che, concentrato sulla gara virtuale, si dimentica che la fidanzata Charlotte Siné è fuori senza chiavi e quest'ultima è costretta ad abbonarsi al suo canale "Twitch" per potergli scrivere e chiedergli di aprire la porta. "Ha aspettato fuori 25 minuti, ero troppo concentrato sulla mia gara a rally", ha scritto Leclerc.

Quando Charles Leclerc sta guidando, non si accorge letteralmente di nulla. Bene per la Ferrari e per la sua lanciatissima carriera in Formula 1, meno bene per la fidanzata Charlotte Sinè, vittima suo malgrado della "troppa concentrazione" di Charles. Infatti, come raccontato dallo stesso driver della Rossa su Twitter, non si è accorto che la fidanzata era rimasta chiusa fuori casa, continuava a chiamarlo ma lui, intento a disputare una gara virtuale a rally, in postazione e munito di cuffie, non l'ha sentita.

Quindi, che ha fatto Charlotte? Ha deciso di abbonarsi per un mese a "Twitch", social che permette la condivisione di livestreaming per i videogiochi, si è iscritta al canale di Leclerc ed è riuscita a comunicare con lui mandando un messaggio come se fosse un qualsiasi fan. "Aprimi", ha scritto Charlotte, un messaggio che ha fatto sobbalzare Leclerc, il quale è scoppiato a ridere e ha messo in pausa la partita per poter andare ad aprirle.

Charles Leclerc e il messaggio della fidanzata su Twitch Credit Foto Twitter

"Ha aspettato fuori 25 minuti mentre io ero molto concentrato sulla mia gara di rally e non potevo sentire il telefono avendo le cuffie", ha scritto Leclerc su Twitter con in aggiunta delle faccine molto divertite.

