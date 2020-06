Imola può ospitare un Gran Premio: la FIA consegna l'omologazione

Dal nostro partner OAsport.it

Arriva una notizia bellissima per l’Autodromo di Imola intitolato a Enzo e Dino Ferrari. La Federazione Internazionale dell’Automobile ha infatti inviato alla pista la documentazione per il rinnovo dell’omologazione di Grado 1, quella necessaria per ospitare i Gran Premi di F1. La documentazione è giunta dopo la realizzazione di alcuni interventi che hanno adeguato il tracciato emiliano agli standard qualitativi e di sicurezza richiesti dalla FIA.

A questo punto il sogno è quello di ospitare una tappa del Mondiale F1, magari si riuscirà a correre in questo tempio della velocità già nel 2020? Potrebbe essere una delle gare che si aggiungeranno agli otto Gran Premi già confermati di un campionato che scatterà il 5 luglio in Austria? Si potrebbe magari restare in Italia dopo l’evento di Monza (6 settembre)? Ne sapremo di più nelle prossime settimane ma intanto un importantissimo passo è stato compiuto. La Formula Uno non corre qui dal 2006 quando si impose Michael Schumacher con la Ferrari.

Uberto Selvatico Estense, Presidente di Formula Imola, ha commentato con grande soddisfazione:

Con il rinnovo dell’omologazione ci troviamo nella condizione di poter ospitare anche un Gran Premio di Formula 1, avendo la nostra pista tutti i parametri richiesti dalla Federazione Automobilistica Internazionale. Auspichiamo che tale sogno possa trasformarsi in realtà, con il lavoro di squadra di istituzioni e territorio

