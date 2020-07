Jean Todt: "Ho visto Michael Schumacher, spero che possa rivederlo presto anche tutto il mondo"

L'ex-team principal della Ferrari ha fatto visita a Michael Schumacher nella casa di famiglia in Svizzera, riaccendendo una piccola speranza per tutti i tifosi e appassionati di F1.

In questi anni di convalescenza e recupero dall'incidente sofferto nel 2013 sulle nevi di Meribel, Jean Todt è stato uno dei pochissimi amici del circus a far visita con regolarità a Michael Schumacher nella casa di famiglia in Svizzera. L'ex-team principal della Ferrari e co-protagonista in cinque dei sette titoli iridati vinti dal pilota tedesco, ha incontrato Schumi di recente, come riportato dal tabloid britannico "Sun". Le sue parole accendono un piccolo segnale di speranza nonostante sulle condizioni cliniche di Schumacher rimanga un profondo silenzio.

Ho visto Michael la scorsa settimana. Sta lottando. Spero che anche il mondo intero possa rivederlo presto. Questo è ciò cui puntano lui e la sua famiglia.

Alla domanda sul miglior pilota della storia della F1, Todt ha replicato affermando il proprio amore per un campione che considera come un secondo figlio, ma non si è detto preoccupato dalle continue vittorie di Lewis Hamilton, a un solo Mondiale di distanza dal pareggiare il record di Schumi (7).

Amo Michael. Ma è impossibile dire se sia lui il più forte di sempre. Ci sono anche Juan Manuel Fangio, Jim Clark e Ayrton Senna. Lewis Hamilton? Dopo l'incidente che ha sofferto Michael, non credo sia rilevante il fatto che possa battere il suo record.

