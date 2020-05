Jean Todt spiega i piani per il Mondiale: "Vorremmo ripartire a luglio, bisogna essere flessibili"

Il presidente della FIA sta cercando di far ripartire il Mondiale dall'Europa in estate, ma con l'aiuto da parte dei Governi.

Con il campionato di formula 1 mai partito e con continui rinvii e cancellazioni dei Gran Premi, è lecito chiedersi se e come questa stagione prenderà il via. A cercare di fare chiarezza ci pensa Jean Todt, che spiega in un'intervista a Sky quali sono i piani per la ripartenza.

Al momento l’intenzione è di ripartire in Europa nei primi giorni di luglio. Ma non c’è ancora nessuna conferma ufficiale. Dovremo analizzare l’evoluzione della situazione, basandoci anche sulle decisioni dei Governi, che con determinate misure potrebbero inevitabilmente influenzare le nostre scelte. Dobbiamo essere flessibili, visto il periodo in cui viviamo. La nostra volontà è quella di partire al più presto. Come per gli altri sport, certamente ci saranno condizioni totalmente nuove, mantenendo come prioritaria la sicurezza di tutti i partecipanti

Il presidente della FIA dà anche la propria opinione sulla coppia alla guida della Ferrari nel 2021.

In Formula Uno è importante avere una grande squadra, per potere avere una grande macchina e poi dei grandi piloti. Che siano già stati campioni del mondo non ha importanza, quello che conta veramente è avere una vettura e un team vincente. E i risultati arriveranno. Non sta a me giudicare queste scelte. Sainz e Leclerc sono piloti molto talentuosi. Auguro alla Ferrari il meglio. Ma prima c’è la stagione 2020, dove avrà tante opportunità

