"Michael sta combattendo e possiamo solo augurare a lui e alla sua famiglia che le cose migliorino. Schumi è molto ben circondato e comodamente sistemato. Vado a trovarlo regolarmente e guardiamo la TV insieme". L'ex team principal della Ferrari ha poi trovato anche il tempo per parlare del giovane figlio Mick che l'anno prossimo correrà con ogni probabilità in Formula Uno: "Probabilmente correrà in Formula 1 il prossimo anno, siamo lieti di avere di nuovo uno Schumacher ai massimi livelli delle corse automobilistiche".

"Penso che sia in uno stato vegetativo, il che significa che è sveglio ma non risponde. Respira, il suo cuore batte, probabilmente può sedersi e fare piccoli passi con aiuto, ma non di più. Credo che questo sia il massimo che possa fare. Non credo proprio che possa tornare nelle sue condizioni prima dell'incidente".