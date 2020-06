L'Aston Martin chiude a Vettel? Szafnauer: "La notizia per il 2021 sarà il nuovo nome del team"

Dal nostro partner OAsport.it

Dopo i botti delle scorse settimane, rappresentati dal trasferimento di Carlos Sainz alla Ferrari e di Daniel Ricciardo alla McLaren, il mercato piloti in ottica 2021 si è quietato. Tra i temi forti ancora in sospeso c’è il futuro di Sebastian Vettel, attualmente ancora senza contratto. Recentemente era stata ventilata da più parti l’ipotesi che il tedesco potesse legarsi all’attuale Racing Point, destinata a tramutarsi in Aston Martin dal prossimo anno. L’opzione, però, sembra decaduta, almeno alla luce delle ultime dichiarazioni del team manager della squadra Otmar Szafnauer.

Sicuramente sono state settimane interessanti per il mercato piloti, con alcune operazioni che hanno generato titoloni, divertendo gli appassionati e tenendo impegnati i media. Tuttavia, per quanto ci riguarda, la notizia per la prossima stagione sarà il nome sui cancelli della nostra sede, piuttosto che i nomi nell’abitacolo

Questo è quanto ha dichiarato il cinquantaseienne statunitense. Molti hanno letto in queste parole un modo molto cortese per dire che Sebastian Vettel non interessa, anche perché i contratti per il 2021 sono già firmati e l’Aston Martin dovrebbe presentarsi al via con i piloti attuali, ovvero Sergio Perez e Lance Stroll.

Per la verità la dichiarazione di Szafnauer è sibillina. Dire che il marchio viene prima dei piloti è comune fra tutti i team manager del mondo dei motori e la sua uscita potrebbe anche essere interpretata come “se anche dovesse arrivare Vettel, la notizia principale sarà comunque il fatto che il team si tramuterà in Aston Martin”.

L’ingaggio di Seb sarebbe sicuramente un modo per generare grande attenzione attorno alla squadra, ma non è detto che possa essere fattibile. D’altronde, per accaparrarsi il tedesco, bisognerebbe stracciare un accordo già in essere, ovvero quello di Perez. Infatti Stroll è intoccabile, poiché guida per quello che di fatto è il “team di famiglia” (il padre Lawrence, oltre a esserne proprietario, è diventato azionista dell’Aston Martin). Il messicano però, oltre a un contratto firmato, ha dalla sua sponsor di peso, a cui non è banale rinunciare.

Dunque, a meno che non vi sia qualche genere d’intercessione da parte della Mercedes, a cui l’attuale Racing Point e futura Aston Martin è fortemente legata, le porte per Vettel appaiono chiuse. Per il trentatreenne teutonico restano pertanto davvero poche opzioni credibili per rimanere in Formula 1. La possibilità di trasferirsi proprio alla Mercedes per fare coppia con Lewis Hamilton appare, al momento, ancora piuttosto fantasiosa e per la verità neppure troppo conveniente. Resta aperta la pista Renault, alla caccia di un sostituto per Sainz. La squadra francese però sta tergiversando e le trattative, se esistono, non decollano. Si vedrà cosa accadrà nelle prossime settimane, ma di sicuro a oggi per Vettel il sentiero Aston Martin appare sbarrato.

